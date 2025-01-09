«Отчаивалась и много молилась»: Юлия Пересильд заговорила о проблемах со здоровьем

40-летняя Юлия Пересильд заявила, что стала молиться из-за проблем со здоровьем. Актриса поделилась откровением в соцсети.

Пересильд, как и многие звезды, решила подвести итоги минувшего года. По словам Юлии, она столкнулась с тяжелыми испытаниями, и, в первую очередь, ее беспокоило здоровье. Актриса призналась, что в 2024 году много болела и из-за этого впала в отчаяние. Знаменитость смогла найти утешение, обратившись к Богу.

«Год был для меня тяжелым. Очень. Много болела. Много, но недолго отчаивалась... много молилась, и это мой первый год в жизни, когда я искренне хотела понять, кто я и чего на самом деле хочу. Хочется благодарить Бога и пространство, в первую очередь, за то, что оно дает силы оставаться человеком», — высказалась артистка.

Отметим, что Юлия не стала уточнять диагноз и раскрывать, с какой болезнью боролась в 2024 году.

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