«Хожу в расстегнутом состоянии и майках мужа»: беременная Заворотнюк жалуется на большой живот
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В середине декабря дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своей беременности. Блогер совсем скоро впервые станет мамой, а пока она привыкает к изменившимся формам фигуры, из-за которых ей приходится ходить в расстегнутых джинсах.
Анна неоднократно выходит на связь с подписчиками и общается с ними. Сейчас дочь звезды «Моей прекрасной няни» любит разговаривать на тему будущего материнства.
28-летняя Заворотнюк посетовала, что ей теперь сложно найти удобную и в то же время красивую одежду. Девушка ранее не скрывала своей любви к красивым вещам и дорогим брендам, но беременность внесла коррективы в ее образ жизни.
«Джинсы застегиваю только для фото. А так хожу в них в расстегнутом состоянии и в майках мужа. Когда прохладно, в оверсайз толстовках», — призналась блогер.
По словам Анны, крайне сложно найти хорошую одежду для беременных. Своими находками Заворотнюк старается делиться с подписчиками в социальных сетях.
В июне 2024 года дочь актрисы раскрыла личность избранника. Ее мужем оказался бизнесмен Тимур Исмаилов. Избранник Анны работает в ОАЭ, поэтому ей приходится жить на две страны.
Напомним, недавно блогер узнала пол будущего ребенка, но пока она держит его в секрете от общественности.