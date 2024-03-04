Отар Кушанашвили высмеял Филиппа Киркорова из-за нового образа

Журналист Отар Кунашашвили прокомментировал новый образ певца Филиппа Киркорова, в котором тот появился на шоу «Маска» и на «Золотом Граммофоне». Соответствующее заявление прозвучало в выпуске YouTube-шоу «Каково».

По мнению журналиста, черный парик музыканта похож на парик певца Леонида Портного, заявлявшего о том, что это его волосы.

«Был такой певец Леонид Портной, эмигрант. Он из Америки приехал, давал концерты здесь. Он говорил, что у него свои волосы. Говорил: «Подергайте!» У него там 400 булавок по сфере прикреплено, — поделился Кушанашвили.

Вдобавок Кушанашвили с иронией воспринял слова Киркорова о последствиях участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Исполнитель заверял журналистов, что пропадал не из-за того, что столкнулся с «отменой», а только потому, что ему была необходима «перезагрузка».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров удалил из соцсетей публикации с признанием в любви к Алле Пугачевой.

Также Киркоров поделился мнением об актере Никите Кологривом.