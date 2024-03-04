passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 марта 2024, 13:23
1 мин.

Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой

Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой

© Комсомольская правда/East News

Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой. Об этом сообщает Фонтанка.

На днях Филипп Киркоров разместил в соцсетях сообщение, приуроченное к выходу новой песни Аллы Пугачевой под названием «Не беспокойся за меня».

В тексте Киркоров благодарил авторов песни и признавался в любви к Алле Пугачевой.

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал он.

Однако уже 4 марта пост пропал из официальных соцсетей Киркорова. Его не найти ни в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ни во ВКонтакте. О причинах удаления певец пока не рассказывает.

Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой

© Официальная группа Филиппа Киркорова ВКонтакте

Напомним, Алла Пугачева 3 марта выпустила новую песню впервые за пять лет. В треке певица отмечает, что не жалеет о принятых решениях и не готова изменять своим принципам.

Ранее мы писали о том, что в вырезанном фрагменте новогоднего шоу Киркоров и Валерия спели хит из «Барби».

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Источник фото:Комсомольская правда/East News
Источник:Фонтанка
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Филипп Киркоров
Алла Пугачева