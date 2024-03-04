Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой. Об этом сообщает Фонтанка.

На днях Филипп Киркоров разместил в соцсетях сообщение, приуроченное к выходу новой песни Аллы Пугачевой под названием «Не беспокойся за меня».

В тексте Киркоров благодарил авторов песни и признавался в любви к Алле Пугачевой.

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал он.

Однако уже 4 марта пост пропал из официальных соцсетей Киркорова. Его не найти ни в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ни во ВКонтакте. О причинах удаления певец пока не рассказывает.