Филипп Киркоров высказался о звезде «Слова пацана» Никите Кологривом, критикующем коллег

Певец Филипп Киркоров признался, что считает актера Никиту Кологривого классным и харизматичным. Он отметил, что оценил его игру в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который, к слову, ему тоже понравился.

Во втором выпуске шоу НТВ «Маска» председатель жюри вместе с коллегами порассуждал на тему, кто может скрываться в костюме Кукурузы. Артистка Валерия предположила, что это Кологривый, известный своим дерзким поведением, и ее поддержал Филипп. Он тоже посчитал, что Никита вполне мог согласиться принять участие в проекте.

«Кстати, версия классная. Потому что актер классный, харизматичный, сериал бомбический. Это, кстати, очень даже в стиле этого молодого артиста», - подчеркнул Киркоров.

Напомним, что в последнее время о Кологривом многие отзываются в основном в плохом ключе. А все из-за скандальных интервью, в которых он поставил под сомнение профессионализм своих коллег. Никита заявил, что актеры без образования, вроде Саши Бортич, не должны сниматься в кино. Или, по крайней мере, в главных ролях. Также он раскритиковал работу Данилы Козловского.

Ранее Николай Цискаридзе выступил в поддержку Никиты Кологривого.