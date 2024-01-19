Отар Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на телевидении

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил свое самое провальное выступление на телевидении. Соответствующее признание прозвучало в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

По мнению журналиста, его худшим выступлением на ТВ является ведение совместно с Лерой Кудрявцевой юмористического шоу «О.С.П.-студия». Отар уточнил, что им пришлось выступать после Михаила Шаца*(признан иноагентом на территории РФ) и Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ), на фоне которых он и его соведущая выглядели «абсолютно беспомощными и никчемными».

«Я помню оглушительную тишину, когда мы пытались вести, но никто не хлопал, это длилось час и 30 минут», — заявил Кушанашвили.

Ранее Отар Кушанашвили решил высмеять актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого.

Также Кушанашвили заступился за певца Филиппа Киркорова на фоне отмены его концертов.

*(признаны иноагентами на территории РФ)