«Глубоко ему сочувствую»: Кушанашвили назвал Киркорова «кучерявой гнидой»

Концерты поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова начали отменять после его участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. На защиту народного артиста России встал телеведущий и журналист Отар Кушанашвили.

В очередном выпуске своего YouTube-шоу «КАКОВО?!» журналист прокомментировал ситуацию вокруг Киркорова. Он заявил, что глубоко сочувствует певцу, который перечислил деньги жертвам обстрела Белгорода. При этом люди посчитали, что его жест выглядит абсолютно неуместным.

«Люди встали на дыбы: если бы не было этой ситуации, в которую ты попал, гнида ты кучерявая с накладной жопой, ты бы перечислил эти деньги?», — говорит Кушанашвили.

По словам журналиста, люди возмутились тем, что Киркоров не жертвовал деньги то скандальной вечеринки. Они уверены: певец таким образом хочет загладить свою вину перед россиянами. Но Кушанашвили отметил: наших людей такими вещами не проймешь. Однако, говорит он, в то же время омерзительна реакция людей, которые «вчерашнего любимца изваляли в грязи».

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