«Пес ты шелудивый»: Отар Кушанашвили жестко высмеял актера Никиту Кологривого
© Ксения Угольникова/East News
В недавнем интервью актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пренебрежительно высказался о звездах советского кинематографа. Это вызвало бурную реакцию у журналиста, телеведущего Отара Кушанашвили.
Кологривый заявил, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, поэтому он не будет называть их «светочами», как делают остальные россияне.
«Кологривый, пес ты шелудивый, мне б тебя в хвост и в гриву», — начал свое высказывание об артисте Кушанашвили в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».
Отар добавил, что не имеет ничего против Никиты, «если бы он не был таким косным, ограниченным и тупым».
Журналист уверен: молодой актер не знает, что такое культура памяти. Касаемо Иннокентия Смоктуновского, Кушанашвили привел в пример множество его известных ролей в театре и кино. При этом Кологривый пока отличился несколькими знаковыми ролями.
«То, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду», — добавил журналист.
Ранее народный артист России Александр Михайлов поддержал молодого коллегу Никиту Кологривого, раскритиковавшего актеров без образования.