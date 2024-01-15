«Пес ты шелудивый»: Отар Кушанашвили жестко высмеял актера Никиту Кологривого

В недавнем интервью актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пренебрежительно высказался о звездах советского кинематографа. Это вызвало бурную реакцию у журналиста, телеведущего Отара Кушанашвили.

Кологривый заявил, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, поэтому он не будет называть их «светочами», как делают остальные россияне.

«Кологривый, пес ты шелудивый, мне б тебя в хвост и в гриву», — начал свое высказывание об артисте Кушанашвили в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!».

Отар добавил, что не имеет ничего против Никиты, «если бы он не был таким косным, ограниченным и тупым».

Журналист уверен: молодой актер не знает, что такое культура памяти. Касаемо Иннокентия Смоктуновского, Кушанашвили привел в пример множество его известных ролей в театре и кино. При этом Кологривый пока отличился несколькими знаковыми ролями.

«То, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду», — добавил журналист.

Ранее народный артист России Александр Михайлов поддержал молодого коллегу Никиту Кологривого, раскритиковавшего актеров без образования.