Отар Кушанашвили объяснил успех сериала «Слово пацана»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили назвал причину успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он заявил в эфире подкаста Антона Штейна на YouTube.

Как признался журналист, проект оказался успешен, поскольку люди из 1990-х никуда не исчезли.

«Чем ты блатнее в России, тем ты успешней. Чем ты успешнее, тем ты любимей девочками, пиликающими на скрипке и Лерами Кудрявцевыми», - высказался Кушанашвили.

Телеведущий подчеркнул, что зрители обнаружили в сериале о молодежных группировках Казани ролевые модели. В частности, особой популярностью обзавелись герои Никиты Кологривого и Ивана Янковского, отметил он. При этом, как уточнил Отар, никого не интересует плачевная судьба этих персонажей.

Ранее Кушанашвили решил поддержать блогершу Настю Ивлееву после скандала вокруг ее «голой» вечеринки в Москве. По его мнению, звезду подвела плохая организация мероприятия.

Также Кушанашвили вспомнил о драке с Александром Абдуловым после того, как обругал актера.