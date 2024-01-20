Кушанашвили вспомнил о драке с Абдуловым после того, как обругал актера. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «PROЖизнь».

По словам журналиста, в пик своей популярности, когда он вел телешоу «Акула пера», случилась неприятная ситуация. Кушанашвили вспомнил, что тогда заразился звездной болезнью и вел себя неподобающе.

«В тот момент у меня была эпоха славы, я был нарасхват, и случилась звездная болезнь. Я тогда не знал, что это, и вел себя омерзительно. Абдулов первый, кто поставил меня на место», — рассказал он.

По словам Кушанашвили, он пришел пьяным в казино и обругал на грузинском языке актера Александра Абдулова, который был очень удивлен таким поведением.

«Я его обругал по-грузински — матом про мать. Он знал суть этого выражения и переспросил: „Это вы про меня?“ А потом так ударил, что я, кажется, пролетел через весь вестибюль», — вспомнил журналист.

Позже Кушанашвили нашел силы, чтобы извиниться перед актером. Он пришел на съемки одного из фильмов, где играл Абдулов, и попросил у него прощения.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили рассказал о самостоятельной борьбе с алкогольной зависимостью.