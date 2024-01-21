«Уроды!»: Отар Кушанашвили встал на защиту Насти Ивлеевой после ее «голой вечеринки»

Отар Кушанашвили решил поддержать Анастасию Ивлееву после громкого скандала, который развернулся вокруг ее «голой вечеринки». В интервью для YouTube-канала Антона Штейна журналист призвал всех прекратить травлю «провинившихся» звезд.

Многие приглашенные на мероприятие знаменитости принесли публичные извинения, чтобы не лишиться возможности зарабатывать в России.

Однако, по словам Кушанашвили, в подобных раскаяний нет искренности, поэтому они не имеют никакой ценности.

«Ненавижу когда травят. Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени... И видно, что люди лицемерят», – пояснил Отар.

Также телеведущий встал на защиту Насти Ивлеевой. Он уверен, что блогершу подвела плохая организация мероприятия.

«Я не друг Насти Ивлеевой, к сожалению, для Насти, в первую очередь. Она мне очень симпатична. Сначала эти люди, псевдодрузья пришли на эту вечеринку, а теперь от нее отреклись», – подчеркнул Кушанашвили.

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