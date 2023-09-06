Жена Алексея Янина рассказала о состоянии находящегося в реанимации актера. Дарья поделилась откровением с изданием StarHit.

2 сентября 2023 года появилась новость о смерти Алексея, который уже 8 лет борется с последствиями инсульта. Сообщалось, что артист скончался в НИИ имени Склифосовского. Спустя время Дарья вышла на связь с журналистами и заявила: новость о смерти супруга является ложной. Как выяснилось, информацию распространили мошенники.

На сегодняшний день врачи продолжают упорную борьбу за жизнь Янина. Пока в его состоянии изменений не наблюдается: он находится в реанимации. По словам Дарьи, после недавней ситуации, злоумышленники больше не объявлялись.

Ранее мы писали о том, что следователи проверят сотрудников Склифа после ложной новости о смерти актера Алексея Янина. Подробности смотрите в этой статье.