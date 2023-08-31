56-летняя Рената Литвинова снялась в необычном купальнике на Лазурном берегу. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог актрисы.

После отъезда из РФ Литвинова обосновалась в Париже и гастролирует по зарубежным городам с постановкой «Кактус». В перерыве между выступлениями артистка отправилась на Лазурный берег и устроила там фотосессию.

В соцсети Литвинова поделилась новым снимком с морского побережья. На нем знаменитость предстала в необычном купальнике, похожем на короткое платье с оголенными плечами. Рената дополнила образ длинными черными перчатками в цвет купальника и туфлями на высоком каблуке.

«Купальный костюм, который вместе со мной подчеркивает ценность рук», — подписала фото Литвинова.

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