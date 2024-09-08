«От этого никто не застрахован»: Настасья Самбурская поддержала Ларису Долину после инцидента с мошенниками

Настасья Самбурская поддержала обманутую мошенниками Ларису Долину.

Звезда сериала «Универ» выразила сожаление по отношению к певице, которая отдала злоумышленникам более 200 миллионов рублей и поделилась, что однажды сама чуть не стала жертвой мошенников. Однако она сразу раскусила мужчину, не сумевшего повлиять на разум артистки и убедить ее перевести деньги.

«Мне однажды звонил какой-то дядька. Я ему сказала, что с точки зрения актерства он не совсем правдоподобен. После этого он отключился. От этого никто не застрахован... Смеяться над этим? Это страшные вещи. Хорошо, что у меня этого не было», — сообщила Настасья на «Вечернем звуке».

Самбурская подчеркнула, что от мошенников, к сожалению, никто не застрахован. Кроме того, по словам актрисы, над такими вещами смеяться вообще нельзя, так как такое может случиться с каждым. Она все же надеется, что Лариса сможет решить свою проблему и вернуть к себе квартиру. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее мы писали о том, что певица Юлианна Караулова вспомнила, как чуть не стала жертвой мошенников.

Также сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин предложил казнить обманувших Долину людей.