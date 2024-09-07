«Присылали голосовые от Димы Маликова»: Юлианна Караулова вспомнила, как чуть не стала жертвой мошенников

Юлианна Караулова поделилась, что чуть не стала жертвой мошенников.

36-летняя певица высказалась об инциденте, случившемся с обманутой Ларисой Долиной, которая отдала мошенникам более 200 миллионов рублей. Юлианна выразила сожаление в сторону коллеги и заявила, что надеется на скорое разрешение ее проблемы. Кроме того, некоторые знакомые Карауловой тоже пострадали от действий мошенников. По словам артистки, люди отдают деньги злоумышленникам, так как они будто оказывают влияние на мышление и интеллект.

Также исполнительница хита «Внеорбитные» поделилась, что однажды сама чуть не повелась на уловки мошенников. Ей позвонили и представились Дмитрием Маликовым, чтобы выманить деньги. Однако она сразу почувствовала неладное и позвонила на личный номер артиста, чтобы узнать о происходящем.

«Мне присылали голосовые от Димы Маликова... Я, конечно, сначала подумала, что это он, потому что это были голосовые сообщения, видимо, записанные с помощью ИИ... Потом мне начали звонить какие-то люди, какой-то капитан ФСБ, но я сразу подумала, что что-то нечисто. Позвонила Диме Маликову, поняла, что это развод, и всех заблокировала», — сообщила Юлианна в беседе с изданием The Voice на «Вечернем звуке».

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина дала первое интервью после крупного обмана с квартирой.