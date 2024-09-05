«Она женщина пенсионного возраста»: Иосиф Пригожин предложил казнить обманувших Долину людей
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками. Он считает, что этих людей нужно казнить.
Соответствующим мнением продюсер поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Долина роскошно выглядит… Спрятать, сколько ей лет, мы же не можем. В принципе она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство ее сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать», - сказал Пригожин.
Продюсер признался, что ежедневно получает много звонков от «этих жуликов». В последнее время ему звонили по видео.
Однажды Пригожину позвонил человек, который разговаривал его голосом.
«Представляете, звонит мне я. У меня телефон не записан на меня», - поделился продюсер.