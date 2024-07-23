«Хорошие впечатления остались»: Сурганова выступила в пункте отбора на военную службу

Светлана Сурганова дала концерт в московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту.

Российская певица и лидер группы «Сурганова и оркестр» выступила перед бойцами и пожелала им всем вернуться живыми и невредимыми.

Также артистка поделилась, что у нее остались хорошие впечатления от московского Единого пункта отбора на военную службу. Она подчеркнула, что специалисты здесь точно и быстро выполняют свои обязанности. Также Сурганову удивила и организация места, включающая даже и зоны для отдыха.

В частности, певица отметила, что если бы проходила по определенным параметрам, то пришла бы в пункт для исполнения своего долга. Подробности сообщает АГН «Москва».

«Хорошие остались впечатления, если бы я вписывалась в возрастную категорию, я бы, наверное, даже раздумывать не стала, я бы пришла в этот пункт и сделала бы то, что делают очень многие, приходя сюда. Организовано все очень разумно. Максимально по времени энергетически щадяще, максимально комфортно...», — отметила Светлана Сурганова.

Ранее мы писали о том, что организаторы концерта Глюкозы в Красноярске подали на нее в суд.