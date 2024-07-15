«Хочется все послать далеко и надолго»: Роман Костомаров о своем танце на льду после ампутаций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, переживший ампутацию ног и кистей рук, смог восстановить силы и выйти на лед.

В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик, на котором запечатлен во время проката с женой Оксаной Домниной.

«И все же я катаюсь…Хотя невероятно трудно. Хочется все послать далеко и надолго, но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты. Они вдохновляют и дают силы идти дальше», - написал Роман.

Он поблагодарил поклонников за любовь и поддержку и пообещал не останавливаться на достигнутом.

Напомним, в 2023 году фигурист был на грани жизни и смерти. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию и за считанные дни у него появились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачи приняли решение ампутировать конечности звездного пациента.

Ранее сообщалось, что Спортсмен Костомаров выступил в Сириусе в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Спортсмен вышел на лед под песню «Город, которого нет». Во втором выходе Костомарова поддержала супруга — они станцевали под песню Елки «Скучаю», а в завершении номера супруги поцеловались в губы.