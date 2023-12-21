Осужденный актер Михаил Ефремов задолжал налоговой почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснилось, у Михаила возникли проблемы с ФНС. На данный момент актер должен заплатить налоговой 195 546 рублей. Пока представители Ефремова никак не комментировали подобное сообщение.

Несколько лет назад Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек. На данный момент он отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Как сообщают друзья артиста, он полностью осознал свою вину. Известно, что в колонии Михаил ведет активную деятельность: он по-прежнему занимается творчеством и ставит спектакли для осужденных.

Ранее в исправительной колонии рассказали, как Михаил Ефремов встречал 60-летие. Подробности смотрите в этой статье.

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