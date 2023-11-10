Никто не приехал, подарки не передавали: как Ефремов встретил 60-летие в колонии
В исправительной колонии рассказали, как Михаил Ефремов встречал 60-летие.
© Tsvetkova Ekaterina / East News
Актер Михаил Ефремов встретил 60-летие в колонии: родные не приезжали, никаких подарков не передавали. Об этом рассказали в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области – там артист отбывает наказание за смертельное ДТП.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Источник в пенитенциарном учреждении сообщил: «У нас все стандартно».
Ефремов провел день как обычно – работал согласно распорядку дня в колонии. Артиста поздравили, но не родственники.
«Сами сотрудники поздравили его, но только словами», - поделился собеседник.
Ранее стало известно, что сын актера Николай не приедет к нему 10 ноября в день 60-летия. Супруга Николая Влада сообщила, что у актера нет времени, он занят работой. Родственники не планировали что-либо передавать Ефремову в подарок, обещали поздравить «воздушно-капельным путем».