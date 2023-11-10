Никто не приехал, подарки не передавали: как Ефремов встретил 60-летие в колонии

Актер Михаил Ефремов встретил 60-летие в колонии: родные не приезжали, никаких подарков не передавали. Об этом рассказали в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области – там артист отбывает наказание за смертельное ДТП.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Источник в пенитенциарном учреждении сообщил: «У нас все стандартно».

Ефремов провел день как обычно – работал согласно распорядку дня в колонии. Артиста поздравили, но не родственники.

«Сами сотрудники поздравили его, но только словами», - поделился собеседник.

Ранее стало известно, что сын актера Николай не приедет к нему 10 ноября в день 60-летия. Супруга Николая Влада сообщила, что у актера нет времени, он занят работой. Родственники не планировали что-либо передавать Ефремову в подарок, обещали поздравить «воздушно-капельным путем».