Осудивший коллег за гонорары Кологривый отправился на шоппинг в Дубае

Скандальный актер Никита Кологривый, который осуждал своих коллег за большие гонорары, потратил на шоппинге в Дубае около 500 тысяч рублей. Об этом стало известно из выпуска на YouTube-канале Никиты Ефремова.

Артист посетил магазин Ефремова в крупнейшем городе ОАЭ, в котором приобрел вещи на сумму в 482 тысячи рублей. Звезда «Слова пацана» купил бежевый костюм за 54 тысячи рублей, безрукавку за 12 тысяч, а также кроссовки за 62 тысячи рублей.

Кологривому также понравились коллекционные кроссовки за 250 тысяч рублей, однако он признался, что в настоящий момент не готов потратить столь внушительную сумму на обувь. При этом он заверил, что отдаст деньги за редкую пару позднее.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе выступил в поддержку Никиты Кологривого, который подвергся критике за его заявления о коллегах.

Также в Сети появилась информация о тайном романе Кологривого и Агаты Муцениеце.