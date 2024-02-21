«Мой новый муж»: раскрыты детали отношений между Кологривым и Муцениеце

В Сети запустили информацию о тайном романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Kp.ru.

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным несколько раз заявляла, что пытается начать новые отношения. Однако личности своих новых мужчин она не раскрывала. Недавно Агата приняла участие в съемках фильма «Я медведь», где также сыграл Никита Кологривый. По словам окружения актрисы, между знаменитостями завязались отношения.

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма „В клетке-2“. Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Они сблизились на съемках фильма „Я — медведь“. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — рассказал источник.

Это косвенно подтверждала в своем блоге сама Агата Муцениеце, которая шутила, что теперь ее нужно называть «Агата Кологривая».

Отметим, что в момент интрижки между актерами, Никита Кологривый был женат на 32-летней актрисе Губернского театра Александрине Питиримовой. По данным источника, супруга актера бросила его, после того, как узнала об изменах.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин высказался о Кологривом в роли Жириновского.