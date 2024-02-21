«Имеет право на свое мнение»: Цискаридзе выступил в поддержку Кологривого

Артист балета Николай Цискаридзе поделился мнением об актере Никите Кологривом, который подвергся критике за его высказывания о коллегах. Его слова приводит Пятый канал.

«Каждый человек имеет право на свое мнение, на свой взгляд. Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение», — заявил Цискаридзе.

При этом экс-премьер отметил, что нынешнюю практику, что любой артист имеет возможность в кратчайшие сроки стать лидером мнений, следует изменить. Цискаридзе обратил внимание, что если раньше артисты хотели стать известными, чтобы получить право высказаться, то сегодня все предпочитают становиться блогерами.

«Не нравится — не слушайте! А если выслушиваете человека до конца, то почему потом обвиняете его? Это вы зашли на его страницу», — объяснил артист балета.

Цискаридзе добавил, что предпочитает не смотреть то, что ему не нравится, и никак не реагировать на это.

Ранее в Сети запустили информацию о тайном романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце.

Также продюсер Иосиф Пригожин высказался о Кологривом в роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского.