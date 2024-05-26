«Оставьте Марка в покое!»: Юлия Паршута обратилась к поклонникам после расставания с возлюбленным

Юлия Паршута поделилась своей болью из-за расставания с возлюбленным. В социальных сетях певица опубликовала стихотворение, в котором говорится о тяжелом разрыве.

Артистка находилась в отношениях в течение года, однако имя своего поклонника она не раскрывает. Не так давно пара рассталась. В микроблоге Паршута поделилась своими переживаниями.

«Привыкаю жить с болью, потому что выселить ее резко невозможно. Все-таки достаточно большое потрясение. Один раз я такое чувство испытала, лет в 17. Со временем все пройдет», – написала Юлия.

После этого певица прочла поклонникам собственное стихотворение, где раскрыла подробности из личной жизни. По некоторым строчкам можно догадаться, что влюбленные не были максимально близки в духовном плане, однако это не сделало разрыв менее болезненным.

«Ты держалась курса, я метил в цель, в промежутках были коньяк, постель», – говорится в стихотворении Паршуты.

Некоторые фанаты посчитали, что артистка посвятила это произведение Марку Тишману. Однако недавно сам музыкант отмечал, что их с Юлией связывают исключительно дружеские отношения.

«Вынуждена вас просить, пожалуйста, оставьте Марка в покое – он не имеет отношения к этой ситуации, мы друзья и никогда не встречались, как пара. Не переносите свои фантазии на него», – добавила в конце артистка.

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