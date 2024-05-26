«Пусть все желания сбудутся!»: Юлия Проскурякова публично поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

25 мая заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отметила день рождения — ей исполнилось 53 года. Певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова присоединилась к поздравлениям в адрес именинницы и публично обратилась к ней в личном блоге.

Исполнительница хита «Ты мое счастье» поделилась в соцсети снимком Кристины Орбакайте и поздравила певицу.

«С днем рождения, Кристи! Пусть все твои желания сбудутся!» — написала Юлия Проскурякова в микроблоге.

Сама Кристина Орбакайте в свой день рождения также решила высказаться. Исполнительница хита «Пьяная вишня» опубликовала в личном блоге пост со своим фото, в котором обратилась к Богу с благодарностью.

«Господи! Спасибо Тебе за все, что Ты даровал мне в моей жизни! Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла», — высказалась артистка.

Певицу поздравили с днем рождения многие знаменитости: певец Игорь Николаев, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, стилист Владислав Лисовец, композитор Олег Влади и другие.

В последнее время Кристина Орбакайте много путешествует. Так, в апреле певица ездила вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым, во Францию. В начале мая супруги отдыхали в Италию, а недавно отправились в Португалию.

Напомним, Кристина Орбакайте уже долгое время живет в США, но время от времени приезжает и в Россию. В последнее время дочь Аллы Пугачевой испытывает сложности с концертами в родной стране. Так, запланированный на март этого года гастрольный тур певицы сорвался, она смогла выступить лишь в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь артистка собирается приехать со своим шоу в Израиль в июне.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте заявила о беспощадной критике в свой адрес.