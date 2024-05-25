«Любовь была!»: Марк Тишман об отношениях с Юлией Паршутой

Марк Тишман прокомментировал слухи о романе с Юлией Паршутой. В выпуске шоу «Сплетни шейкер» певец заявил, что его с артисткой связывают исключительно дружеские отношения.

Некоторые поклонники уверены, что между Марком Тишманом и Юлией Паршутой есть искра. К тому же пару часто видят вместе на публике. Однако сам Марк Тишман утверждает, что его сердце свободно. Три года назад он пережил расставание и пока до сих пор не нашел подходящую девушку.

«С Юлей просто дружба. Сейчас в моей жизни нет любви. Последняя была года три назад. С чьей стороны затухла любовь? И с моей, и с ее, но любовь, конечно, была! Столько классных песен у меня осталось от этой любви», – поделился исполнитель хита «Ближе к небу».

Как оказалось, бывшая возлюбленная Марка Тишмана работает в СМИ, однако артист не раскрывает ее имени. Пара несколько лет жила вместе. После расставания, по признанию певца, он больше никого так сильно не любил.

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