«Оставьте людей в покое»: Собчак поддержала «отмененную» Лолиту Милявскую

Журналистка Ксения Собчак запустила волну поддержки «отмененной» Лолите Милявской. Знаменитость поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак и Лолита Милявская вошли в число тех, кто посетил «голую» вечеринку в 2023 году. В отличие от певицы, журналистке удалось избежать отмены на ТВ и репутационных потерь. По словам Ксении, она никогда не поймет той злобы, которая обрушилась на Лолиту.

«Оставьте людей в покое. Лолита всегда, до всяких вечеринок, плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках. Всегда просто помогала: без всякого пиара и просьб», — высказалась Ксения.

Собчак отметила, что Милявская не нарушала закон. Вот почему, по ее мнению, общественники неправильно поступают «с одной из главных певиц страны».

Напомним, что после посещения вечеринки концерты Лолиты стали массово отменяться в городах России.

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