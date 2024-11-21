«Она была в топе, а сейчас нет»: Гордон жестко поставила на место Бондарчук, вспомнив старые обиды

Звездный юрист Катя Гордон припомнила телеведущий Светлане Бондарчук старые обиды и жестко высказалась о ней в новом интервью. Она заявила, что считает ее никем в нынешнем шоу-бизнесе.

Несколько лет назад Светлана была важным человеком в светских кругах и возглавляла один из глянцевых журналов. От решения журналистки зависело — кто из знаменитостей будет размещен на страницах, а кто нет. И по какой-то причине именно фото Гордон никогда не были ни на обложках, ни на разворотах.

Несмотря на то, что теперь Бондарчук потеряла былое влияние, Катя забыть обиды не может. Она призналась, что не простила ее до сих пор.

«Бондарчук сейчас — никто. Когда-то она возглавляла гламурное движение в Москве. Она была тогда в топе, а сейчас нет. Мне казалось ее отношение ко мне дико несправедливым», - заявила Гордон в шоу «Алена, блин!».

При этом юрист добавила, что считает себя незлопамятным человеком.

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