Оставила детей, пока занята бизнесом: почему Бакальчук еще официально не подала на развод с мужем

Объявившая о разводе самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук официально еще не подавала документы о расторжении брака. Об этом заявил ее муж Владислав Бакальчук. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Супруг основательницы Wildberries убежден, что женщина ждет, когда закончится процесс слияния компании с Russ. Это должно помочь при разделе имущества, которое ожидаемо после развода.

По словам Владислава, сейчас он занимается оставленными в Турции детьми, пока жена с партнерами трансформирует бизнес в Москве. Предполагается, что Татьяна не готова делить «совместно нажитое» имущество и отдать 50% акций компании супругу.

Мужчина отметил, что его супруга оставила семерых детей ему и ушла из дома в начале апреля. Он подчеркнул, что женщина видит наследников лишь раз в неделю. Сам он находится в шоке от новостей про разрыв, так как считал их брак «идеальным».

Владислав очень хочет сохранить семью, тем более что Татьяна еще не подала на развод.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Бакальчук создала и возглавила новый департамент безопасности Wildberries. Это было сделано с целью отстранения мужа от дел на время развода.

Также стало известно о том, что актриса Агата Муцениеце страдает из-за детей, которых ее экс-супруг Павел Прилучный увез из России.