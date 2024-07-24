Подробности громкого развода: Бакальчук создала и возглавила новый департамент безопасности Wildberries

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности Wildberries и сама его возглавила. Ранее за работой следил ее супруг Владислав. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, это было сделано с целью отстранения его от дел на время развода.

По данным источников из компании, Владислав Бакальчук разбил структуру «безопасников» на множество отделов с целью создания конкуренции между собой. Но Татьяна решила объединить все службы, и поставила себя на место главы. Приказ она подписала 10 июля.

Напомним, что муж предпринимательницы заявлял в беседе с Рамзаном Кадыровым о том, что на WB был совершен рейдерский захват. По его словам, из-за этого они не видятся с женой. В разговоре прозвучали такие имена, как Роберт Мирзоян (глава компании Russ, которая занимается размещением наружной рекламы), его брат Леван, а также «несколько известных кавказцев».

Татьяна прокомментировала интервью супруга и заявила о том, что не является «кавказской пленницей». Она объявила, что разводится с мужем и не хотела выносить это на публику. В беседе с РБК она пояснила, что с ней все хорошо, а почему муж «вводит в заблуждение других людей» ей непонятно.

При этом она рассказала, что информация об ухудшении показателей Wildberries не соответствует действительности. Также она высказалась об объединении Wildberries и Russ, которая строила вместе с Бакальчук бренд WB.

«Часть позиций в объединенной структуре с учетом возникновения новых задач мы закрываем профессионалами с рынка», — поделилась она.

По ее словам, благодаря использованию рекламных инструментов Russ, маркетплейс получит те возможности, которые позволят «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».

Ранее мы писали о том, что 48-летняя основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе, несмотря на семерых детей.