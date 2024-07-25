«Надо как-то собраться»: Муцениеце страдает по детям, которых Прилучный увез из России

Актриса Агата Муцениеце призналась, что скучает по детям, которых ее бывший муж Павел Прилучный увез из России. Артист улетел на отдых с новой женой, их общим ребенком и двумя наследниками на Мальдивы, пока Агата работает в Сочи.

После громкого развода бывшие возлюбленные продолжают выяснять отношения в суде, а все из-за сына Тимофея и дочери Мии. Весной Агата радовалась, что смогла увеличить размер алиментов на детей, но стало известно, что Прилучный подал встречный иск. По информации СМИ, мужчина требует полную опеку над детьми и хочет установить место их проживания. 29 августа состоится заседание, на котором будет известно решение.

Кроме алиментов, Павел тратит деньги на шоппинг для детей и отвозит их отдыхать на курорты. Так, на днях они отправились всей семьей на Мальдивы. Мужчина запечатлел на видео счастливых сына, дочь, жену Зепюр Брутян и их маленького сына Микаэля.

Агата не скрывает, что сильно скучает по наследникам и даже страдает. Она находится на съемках в Сочи, но даже работа не помогает избавиться от тоски по детям.

«Надо как-то собраться и не скучать по детям», – цитирует артистку «7Дней.ru».

Ранее мы писали о том, что актер Павел Прилучный перед судом с экс-женой купил роскошные часы за 2 миллиона рублей. Звезда обзавелся ими прямо перед заседанием, на котором будет решаться судьба его детей.