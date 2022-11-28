Оставила без гроша: 73-летняя Пугачева спустила гонорар Галкина* на пластические операции

Алла Пугачева в конце сентября этого года вместе с детьми переехала в Израиль. Оттуда певица периодически выходит на связь, публикуя фотографии в социальных сетях. Однако на днях фанатов заставил забеспокоиться новый снимок Примадонны. Пользователи в Сети отметили, что на нем Аллу Борисовну не узнать – кривой рот, один глаз меньше другого, волосы неестественные и похожи на парик. Появились слухи, что Пугачева неудачно сходила к пластическому хирургу в Израиле.

Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич, просмотрев новые кадры с исполнительницей, заверила – пластика лица была. И причем Примадонна потратила немалые суммы, чтобы вернуть себе былую свежесть. По ее словам, на операции было затрачено не менее миллиона рублей.

Ковалевич заметила следы круговой блефаропластики – от 160 тысяч рублей; хирургической коррекции птоза бровей – 100 тысяч рублей; хирургической коррекции атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами – от 350 тысяч рублей. К этому всему, по словам эксперта, Пугачева еще добавила многочисленные инъекции ботокса, филлеров, которые заполнили ее морщины, ведь еще летом на кадрах с репортажей из Латвии Алла Борисовна выглядела намного старше, чем сейчас.

Также Ирина Ковалевич подчеркнула, что Примадонна не просто так выбрала Израиль для пластики. По ее мнению, так поступают многие звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы сохранить конфиденциальность.

Бьюти-эксперт Пугачеву не осуждает за вмешательство во внешность. Ковалевич считает, что артистке такого масштаба не хочется стареть, поэтому она и пытается всеми способами продлить себе молодость.

Ранее Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) посетили спектакль в Тель-Авиве. Это был первый за долгое время выход в свет звездной пары.

*(Признан иноагентом на территории РФ)