Алла Пугачева воссоединилась с мужем Максимом Галкиным* в Тель-Авиве

Вчера шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вернулся в Израиль к семье, сорвавшись с гастрольного тура. Комик опубликовал видео, на котором показал, как проводит время на прогулке с Гарри и Лизой. Однако многие поклонники забеспокоились, почему вместе с ними не было Примадонны.

Теперь фанаты звездной пары могут выдохнуть. В Сети появился ролик, на котором засняли супругов в компании Ирины Шихман* (признана иноагентом на территории РФ). Они пришли на спектакль в Тель-Авиве. На мероприятии Алла Борисовну с супругом встречали громкими аплодисментами. Их объявляли прямо со сцены, и они раскланивались публике. По случаю прихода таких важных гостей даже включили песню «Миллион алых роз».

К слову, сама Примадонна свой хит не пела, зато зрители охотно исполняли известные строчки, пока Пугачева снимала все на камеру.

Напомним, что Алла Борисовна улетела в Израиль вместе с детьми после недолгого возвращения на родину. Она забрала Гарри, Лизу и их документы из школы, попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем и поехала в аэропорт Внуково.

Позже стало известно, что певица выставила на продажу свой известный замок в Грязи. Однако пока желающих приобрести его немного. Покупателей отпугивает не только заоблачная цена, но и новое название.

*(Признан иноагентом на территории РФ)