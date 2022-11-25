Вся кривая и с париком на голове: в Сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Аллу Пугачеву

Увлечение Аллы Пугачевой пластической хирургией продолжает играть против нее. Поклонники уже не раз отмечали, что вмешательство во внешность только портит певицу, но Примадонна слишком боится старости, чтобы остановиться.

Сегодня фанаты звезды вновь оказались шокированы, когда увидели очередное преображение артистки. Один из ее фан-аккаунтов опубликовал снимок, на котором Алла Борисовна предстала в новом образе. Лицо Пугачевой на фотографии совершенно неузнаваемое. Поклонники отметили, что скорее всего певица вновь сделала пластику, потому что у нее заметно уменьшился глаз, «натянулась» кожа и искривился рот.

Но больше всего пользователей поразили волосы Примадонны. На снимке они пепельные и прямые, что совершенно не соответствует привычной прическе артистки. Появилось предположение, что Алла Борисовна либо нарастила себе чужие пряди, либо надела полноценный парик.