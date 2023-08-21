Остался без денег за границей и вернулся на родину: сколько Александр Васильев зарабатывает на россиянах

Недавно историк моды Александр Васильев вернулся на родину. Сейчас он зарабатывает на жизнь тем, что читает лекции в ГУМе про фильм «Шелковые чулки». Об этом сообщает Life.ru.

Впервые кинокартину представили зрителям еще в июле, а ближайший сеанс состоится 24 августа. Чтобы попасть на показ фильма, нужно заплатить от трех тысяч рублей. Всего в зале может присутствовать до 70 человек.

На данный момент у Александра Васильева нет доходов за границей, а за один такой вечер в ГУМе он зарабатывает около двухсот тысяч рублей.

За несколько дней до приезда в столицу модельер давал лекции на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, билеты на мероприятие стоили от 70 до 400 евро и все были распроданы. Кроме того, Васильев отметил, что латвийскую певицу буквально завалили «очень дорогими букетами». Поддержать Вайкуле приехали исполнители со всей Европы.

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