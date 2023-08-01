«Все продано»: Александр Васильев рассказал, что происходило на фестивале Лаймы Вайкуле

Историк моды Александр Васильева побывал на втором дне фестиваля певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале и опроверг информацию о низком спросе на билеты. По его словам, билеты стоили от 70 до 400 евро и были все распроданы.

Подробностями ведущий поделился с сайтом BLITZ+.

Васильев сообщил, что «народ завалил Лайму очень дорогими букетами». Латвийскую певицу приехали поддержать исполнители со всей Европы.

Сообщения о том, что на фестиваль были проданы лишь 30% билетов, Васильев опроверг. Он сказал: «Билеты дорогие, 70-400 евро, и все продано! Яблоку негде упасть».

Ранее сообщалось, что Васильева заметили на фестивале Вайкуле рядом с певицей Аллой Пугачевой. Он впервые объявился за долгое время отсутствия.

Ведущий знаком с обеими артистками: и с Вайкуле, и с Пугачевой. Однажды он гостил у латвийской певицы со своим псом.

Ко всему прочему, у Васильева есть недвижимость в Прибалтике – там он проводит летние каникулы. Но ради посещения фестиваля приехал в Юрмалу.