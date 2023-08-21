Провал Никиты Преснякова: творчество внука Пугачевой не тронуло американцев

Сын Кристины Орбакайте вернулся на сцену после долгого перерыва. Еще в прошлом году солист группы Multiverse переехал из России в Америку и вместо музыкальной карьеры выбрал путь режиссера и монтажера. Однако Никита Пресняков не переставал верить в то, что когда-нибудь станет одним из самых знаменитых исполнителей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Недавно свой день рождения отмечала певица Никки Пейдж. На праздничную вечеринку, которая проходила в Малибу, позвали и звездного наследника. Там Пресняков договорился о выступлении. Только вот «разогреть» публику у него не получилось.

Внук Пугачевой пел перед полупустой площадкой, при этом никто из слушателей не обращал на него внимания. Однако стоило появиться на сцене имениннице, как гости сразу повеселели.

Никита Пресняков признавался, что в будущем хотел бы вернуться в Россию. В подтверждение своим словам он заявил, что, несмотря на слухи, у него нет американского паспорта.

Ранее мы писали, что 52-летняя эстрадная певица Кристина Орбакайте показала поклонникам морщинистое лицо. Напомним, исполнительница отправилась на заработки в Израиль.