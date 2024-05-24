«Осталась без мужа и денег»: как живет уехавшая из России Вера Брежнева

Шоумен Денис Сорокин заявил, что Вера Брежнева осталась без денег после отъезда из РФ. Об этом сообщает Kp.ru.

Вера Брежнева уже несколько лет не живет на территории РФ. Артистка строит карьеру за рубежом и выступает на украинском языке. По словам Сорокина, певица не пользуется спросом у зарубежной публики: у нее нет ни концертов, ни корпоративов. Шоумен считает, что Вера совершила ошибку, уехав из России.

«Не могу сказать, что ее карьера складывается удачно. Предав Россию, она осталась без средств. Чего она добилась своим выпадом? Осталась без мужа и денег», — сообщил Денис Kp.ru.

Напомним, что о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно в 2023 году. По информации источника, экс-супруги «расстались врагами». Меладзе больше не намерен сотрудничать с певицей.

Ранее певица Вера Брежнева намекнула на новый роман после развода. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сбежавшую из России певицу Веру Брежневу заметили с дочерью в США.