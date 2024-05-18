«Найди свою пару»: Вера Брежнева представила публике нового мужчину после развода

Певица Вера Брежнева, объявившая о разводе с продюсером Константином Меладзе в 2023 году, намекнула на перемены в личной жизни. В личном блоге исполнительница хита «Любовь спасет мир» поделилась снимком, сделанным, судя по всему, во время романтического свидания.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» заинтриговала подписчиков новым кадром с таинственным ухажером. Певица поделилась фото, на котором можно увидеть ее ногу в элегантной лодочке рядом с мужской ногой в кожаном коричневом ботинке.

«Найди свою пару», — подписала снимок Вера Брежнева.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда артистка была в составе группы «ВИА Гра». В 2015 году певица и продюсер поженились, однако в 2023 году артистка объявила о разрыве с мужем. О причинах расставания супругов не сообщалось. По словам знаменитости, они с продюсером расстались на дружеской ноте, с «благодарностью» и «уважением».

Примечательно, что недавно Вера Брежнева сообщила, что отправилась на отдых в Италию. Певица поделилась кадрами с виллы у озера Гарда, на которой раньше часто проводила время вместе с экс-супругом. Однако артистка не стала раскрывать, с кем отдыхает.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева прилетела в США на выпускной дочери.