Сбежавшую из России певицу Веру Брежневу заметили с дочерью в США

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман окончила Whittier College в США. 42-летняя артистка прилетела на выпускной наследницы и поделилась снимками с мероприятия в социальных сетях.

Вера Брежнева не упустила случая увидеться с дочерью и прилетела в США специально, чтобы поприсутствовать на вручении дипломов. Мероприятие проходило во дворе колледжа.

Дочь звезды позировала на снимке в бежевом платье в полоску, на которое сверху она надела традиционную для американских колледжей плащ выпускников и синюю ленту. На фото девушка выглядит довольной и счастливой.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» родила Софью в 2001 году от Виталия Войченко, с которым она жила в неофициальном браке. Спустя несколько лет они расстались, и Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана: ее дочь носит фамилию отчима. Наследница артистки неоднократно рассказывала, что Михаил стал для нее родным, поэтому даже не стала ее менять после развода матери с предпринимателем.

В 2015 году певица тайно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. В 2023 году она сообщила о разводе с супругом. Помимо Софьи, у бывшей участницы группы «ВИА Гра» есть дочь Сара от Михаила Кипермана.

Ранее Вера Брежнева отправилась на их с бывшим мужем виллу в Италии после развода.