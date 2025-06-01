Особняк сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой сняли с продажи

Особняк сбежавшей из России Аллы Пугачевой сняли с продажи. Подробности приводит Kp.ru.

Дом артистки на Истре исчез с сайта продажи недвижимости 1 июня 2025 года: его продавали за 152 миллионов рублей, но с середины мая цену сбросили до 130. Однако сегодня объявление о продаже дома и вовсе исчезло, а агенты отказались называть причину.

По данным издания, дом все еще не куплен, но его потенциальный покупатель уже найден. Если по результатам переговоров не придут к общему решению, то объявление снова появится в открытом доступе. Однако покупатель нашелся лишь после того, как цену продажи снизили сразу на 22 миллиона рублей.

Напомним, что дом Пугачевой находится в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева может появиться на известном фестивале в России.

Также сообщалось, что Любовь Успенская набросилась на журналистку из-за вопроса о Пугачевой.