«Приедет „вставить шпильку“»: Алла Пугачева может появиться на известном фестивале в России

Журналист Манукян заявил о приглашении Пугачевой на «Новую волну». Об этом сообщает «Абзац».

Журналист и общественный деятель Вадим Манукян рассказал о планах Аллы Пугачевой приехать в Россию. Якобы, певице отправили приглашение выступить организаторы фестиваля «Новая волна». Откуда у журналиста эта информация, он не объяснил.

«Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на „Новую волну“. Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России. Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал», — заявил он.

Манукян допустил, что Пугачева может принять предложение о визите на фестиваль. Он также призвал организаторов отозвать приглашение.

«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы „вставить шпильку“ всем нам. „Новая волна“ — статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева обратилась к Кристине Орбакайте после слов дочери Киркорова.