32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским. Новый снимок появился в личном блоге знаменитости.

Диана и Иван ведут закрытый образ жизни: супруги редко выходят в свет и почти не общаются с подписчиками. Однако на этот раз Пожарская сделала исключение, показав серию редких кадров с мужем. Диана запечатлела себя в объятиях Ивана без макияжа и в черной кофте.

Актриса Мария Ивакова в числе первых отреагировала на публикацию коллеги. «Ну что за сладкая парочка», — написала экс-возлюбленная Никиты Ефремова.