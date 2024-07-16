32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским
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32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским. Новый снимок появился в личном блоге знаменитости.
Диана и Иван ведут закрытый образ жизни: супруги редко выходят в свет и почти не общаются с подписчиками. Однако на этот раз Пожарская сделала исключение, показав серию редких кадров с мужем. Диана запечатлела себя в объятиях Ивана без макияжа и в черной кофте.
Актриса Мария Ивакова в числе первых отреагировала на публикацию коллеги. «Ну что за сладкая парочка», — написала экс-возлюбленная Никиты Ефремова.
Напомним, что Диана и Иван воспитывают сына Олега, которого назвали в честь звездного прадеда.
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