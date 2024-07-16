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Опубликовано 16 июля 2024, 11:07
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32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским

32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским

© Starface.ru

32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским. Новый снимок появился в личном блоге знаменитости.

Диана и Иван ведут закрытый образ жизни: супруги редко выходят в свет и почти не общаются с подписчиками. Однако на этот раз Пожарская сделала исключение, показав серию редких кадров с мужем. Диана запечатлела себя в объятиях Ивана без макияжа и в черной кофте.

Актриса Мария Ивакова в числе первых отреагировала на публикацию коллеги. «Ну что за сладкая парочка», — написала экс-возлюбленная Никиты Ефремова.

32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что Диана и Иван воспитывают сына Олега, которого назвали в честь звездного прадеда.

Ранее актер Филипп Янковский показал редкое фото с женой Оксаной Фандерой из Турции. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что стилист Александр Рогов высмеял наряд актрисы Агаты Муцениеце на премии RU.TV.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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