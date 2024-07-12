Опубликовано 12 июля 2024, 16:43
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Ирина Хакамада станцевала под «Кабриолет» Любови Успенской, отдыхая на природе
© Starface.ru
Бывший политик и ведущая тренингов Ирина Хакамада решила станцевать под песню «Кабриолет» Любови Успенской. Видеозапись она выложила на своей странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Хакамада в солнечных очках и кепке, артистично двигаясь во время отдыха на природе, подпела словам легендарной песни. Свое сообщение она сопроводила подписью «Танец для меня - это целый разговор с музыкой».
Ранее мы сообщали, что 65-летнему уборщику, станцевавшему на празднике в Набережных Челнах и покорившему интернет, подарили музыкальную колонку, часы в виде гармошки и билеты на катамаран.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Ширяев