Ирина Хакамада станцевала под «Кабриолет» Любови Успенской, отдыхая на природе

Бывший политик и ведущая тренингов Ирина Хакамада решила станцевать под песню «Кабриолет» Любови Успенской. Видеозапись она выложила на своей странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хакамада в солнечных очках и кепке, артистично двигаясь во время отдыха на природе, подпела словам легендарной песни. Свое сообщение она сопроводила подписью «Танец для меня - это целый разговор с музыкой».

Ранее мы сообщали, что 65-летнему уборщику, станцевавшему на празднике в Набережных Челнах и покорившему интернет, подарили музыкальную колонку, часы в виде гармошки и билеты на катамаран.