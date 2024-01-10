Основателя группы «Пасош» Мартича выгнали из России за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России основателя «Прыгай киска» и «Пасош» сербского певца Петара Мартича за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, суд признал артиста виновным по административной статье «Пропаганда наркотических средств» из-за трека «Насекомое», который он опубликовал в 2023 году. Вдобавок ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется, что у музыканта есть сербское гражданство. С 2002 года он учился в школе в Москве, после чего поступил в университет на факультет журналистики, однако не окончил его. В 2014 году он начал заниматься музыкой.

В составе группы «Прыгай киска» Мартич выпустил восемь релизов, а в коллективе «Пасош» — пять. Также за свою карьеру певец представил два личных альбома.

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