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14:51, 10 января 2024
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Основателя группы «Пасош» Мартича выгнали из России за пропаганду наркотиков

Суд постановил выдворить из РФ сербского певца Мартича за пропаганду наркотиков.

Основателя группы «Пасош» Мартича выгнали из России за пропаганду наркотиков

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России основателя «Прыгай киска» и «Пасош» сербского певца Петара Мартича за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, суд признал артиста виновным по административной статье «Пропаганда наркотических средств» из-за трека «Насекомое», который он опубликовал в 2023 году. Вдобавок ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется, что у музыканта есть сербское гражданство. С 2002 года он учился в школе в Москве, после чего поступил в университет на факультет журналистики, однако не окончил его. В 2014 году он начал заниматься музыкой.

В составе группы «Прыгай киска» Мартич выпустил восемь релизов, а в коллективе «Пасош» — пять. Также за свою карьеру певец представил два личных альбома.

Ранее певец Александр Маршал нашел причину травли SHAMAN в зависти других артистов.

Также сообщалось, что Самарский суд отказался выпускать лишившегося кудрей певца Шарлота из СИЗО.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
певец
наркотики
Артист
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