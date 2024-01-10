Лишившийся кудрей певец Шарлот не смог выйти из СИЗО

Самарский областной суд отказался выпускать певца Шарлота из СИЗО. Молодой артист хотел изменить меру пресечения на домашний арест или залог, но у него ничего не вышло. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на заседании Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, присутствовал по ВКС. Сам он был грустный, но больше всего бросалась в глаза его новая прическа. В СИЗО молодого артиста лишили его знаменитых кудрей, и теперь он ходит с очень короткой стрижкой.

Как сообщает Kp.ru, заменить меру пресечения певец просил из-за проблем со здоровьем. Его защитник уточнил, что за время ареста организм Шарлота сильно сдал, и сейчас у него показатели, как у 70-летнего пенсионера.

Также на заседании вокалист попросил прощения за свои поступки и заявил, что сожалеет. Однако раскаяние не помогло. Суд принял решение оставить Шарлота в СИЗО.

Напомним, что артиста обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении официального документа. Всего ему грозит до семи лет колонии.

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