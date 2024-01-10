Певец Александр Маршал назвал причину травли SHAMAN

Певец Александр Маршал заявил, что артиста SHAMAN могут травить другие исполнители из зависти. По его мнению, звезды, вероятно, недолюбливают коллегу за то, что он собирает огромные залы, а они нет.

В рамках проекта «Так сказать» издания «Абзац» рок-музыкант высказался в адрес SHAMAN и по поводу последних скандалов вокруг его личности. Напомним, что все чаще стали появляться слухи, что другие представители шоу-бизнеса нелестно высказываются о коллеге и даже отказываются выходить с ним на одну сцену. Так, недавно в СМИ обсуждали, что на «Песне года» Леонид Агутин не захотел петь вместе с SHAMAN, поэтому не появился на записи композиции «Песня остается с человеком». Правда, позже эту информацию опровергли.

Маршал же считает, что травят исполнителя хита «Я русский» исключительно из зависти. «Это же те силы, о которых я сказал, они не хотят этого, они хотят другого, понимаете? Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они – нет?» - поделился своим мнением музыкант.

Ранее SHAMAN признался, что ни разу, несмотря на повышенный интерес, журналистка Ксения Собчак официально не приглашала его на интервью. Также он уточнил, что все равно бы не согласился, так как считает ее вопросы неинтересными. Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать, и она обратилась к артисту со страницы личного блога.