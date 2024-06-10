Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что пользуется телефоном за 16 тысяч рублей. Бизнесмен пожаловался на девайс Samsung в личном блоге.

Павел Дуров входит в число самых богатых людей в мире. При этом бизнесмен ведет уединенный образ жизни и не тратит деньги на атрибуты роскоши. На днях Дуров вновь удивил публику, показав свой смартфон от Samsung за 16 тысяч рублей.

Павел пожаловался, что устройство не выдержало жары Дубая и расплавилось.

«Последние два года я использовал этот Samsung в качестве основного устройства. Я выбрал его потому, что это один из самых широко используемых телефонов среди пользователей Telegram. Хотел понять их опыт, чтобы лучше удовлетворить потребности», — высказался Павел.

Дуров заявил, что после произошедшего инцидента будет покупать новый телефон.

Ранее Павел Дуров получил более 600 млн рублей благодарности от криптовалютчиков. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что основатель Telegram Дуров назвал «Вонку» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом.