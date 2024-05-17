Выразили благодарность: Павлу Дурову подарили более 600 млн рублей

Сообщество держателей криптомонет Notcoin выразило благодарность Павлу Дурову. Основателю мессенджера Telegram и создателю валюты подарили 600 млн рублей.

Об этом предприниматель рассказал в своем Telegram-канале Du Rove's Channel. По словам Дурова, держатели новой валюты отправили ему 1,03 млрд Notcoin, что составляет примерно 6,8 млн долларов или около 618 млн рублей.

Перевод сделали более полумиллиона пользователей, которые таким образом решили выразить благодарность бизнесмену. Павел, в свою очередь, пообещал, что будет хранить эти монеты до тех пор, пока их стоимость не достигнет 680 млн долларов. Вырученные средства Дуров планирует потратить на покупку дополнительных серверов для Telegram.

Ранее предприниматель рассказал о своем любимом фильме. Так, Павел с удовольствием пересматривает «Вонку» с Тимоти Шаламе в главной роли.