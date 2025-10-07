Основатель Telegram Дуров проигнорировал запрет на купание в озере Казахстана

Основатель Telegram Павел Дуров проигнорировал запрет на купание в казахстанском озере. Бизнесмен рассказал о своей поездке в личном блоге.

В соцсети Дурова появились кадры, на которых он запечатлен купающимся в одном из трех Кольсайских озер в Алматинской области. Павел позировал с видом на заснеженные горы в воде, температура которой не превышает 15 градусов.

«Отлично поплавал», — подписал ролик Дуров.

Примечательно, что купание в заповедных озерах запрещено. Согласно правилам национального парка, туристам разрешено заходить в воду только в специально отведенных местах и в летний период. В холодный сезон это считается нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 62 евро.

На данный момент Дуров не комментировал инцидент.

